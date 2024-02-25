NYT рассказала, как ЦРУ «пустило корни» на Украине

Центральное разведывательное управление США за последние восемь лет создало сеть шпионских баз на Украине, в том числе 12 секретных объектов вдоль российской границы, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.





ЦРУ «пустило корни» на Украине 10 лет назад, за это время Киев стал одним из важнейших партнеров Вашингтона «в борьбе с Кремлем». За эти годы украинская разведка смогла собрать сведения о «причастности России» к крушению лайнера Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines в ДНР в 2014 году (погибли все 298 человек на борту), а также помогла преследовать «российских оперативников», которые «вмешивались» в президентские выборы в США в 2016 году.





Американская спецслужба помогла подготовить новое поколение украинских разведчиков. Они действовали внутри РФ, в Европе, на Кубе и в других регионах, где у российской разведки большое присутствие. Отношения между Киевом и Вашингтоном в области разведки настолько укрепились, что офицеры ЦРУ остались на западе Украины за несколько недель до начала российской операции, в то время как США эвакуировали своих дипломатов, пишет NYT.





ЦРУ поддержало Украину после ввода российских войск, когда начало передавать информацию о военных планах РФ. По словам бывшего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, без помощи американской разведки у Киева не было бы возможности противостоять Москве или «победить» ее.





Отношения между разведками Украины и США иногда переживали падение, поскольку Киев нарушал запрет на убийства связанных с Россией лиц, в том числе командиров ДНР, но вскоре восстанавливались, указывает NYT. Сейчас сотрудничество США и Украины важнее чем когда-либо, поскольку российские войска ведут наступление, а Киев «все больше зависит» от диверсий и ракетных ударов большой дальности, что требует наличия разведчиков в глубоком тылу в РФ, пишет газета.





Издание отмечает, что из-за отказа республиканцев в палате представителей США одобрить военную помощь Украине на 61 миллиард долларов ЦРУ может сократить расходы на это направление. Чтобы успокоить украинское руководство, на прошлой неделе глава ведомства Уильям Бернс посетил Украину, это был его 10-й визит в эту страну с момента начала российской военной операции.