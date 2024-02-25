Российские силы ПВО сбили две украинские ракеты над Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили две украинские авиационные управляемые ракеты над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.





В Севастополе на протяжении часа звучала воздушная тревога. Дым в районах внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт был вызван использованием военными табельных средств маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.





Также приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщил информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.