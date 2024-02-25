Зеленский заявил о гибели 31 тысячи солдат ВСУ за два года конфликта с Россией

За два года конфликта с Россией Украина потеряла 31 тысячу военных погибшими, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.





Это первое заявление главы государства об украинских потерях, отмечает телеканал «Суспільне Новини». Зеленский не стал называть число раненых, потому что в таком случае «Россия будет знать, сколько ушло с поля боя».





Один из журналистов спросил Зеленского, ответит ли он на ночной звонок президента России Владимира Путина. Украинский лидер сказал, что у Путина нет мобильного телефона, и добавил, что тот не позвонит ему, потому что «не хочет» заканчивать боевые действия. Прямо о том, что не возьмет трубку, Зеленский не сказал.





Украинский лидер также рассказал подробности встречи с Путиным на саммите «нормандской четверки» (в нее входили РФ, Украина, Германия и Франция) в Париже в 2019 году. По словам Зеленского, у них была «долгая беседа», на которой «долго говорили, торговались» по поводу Минских соглашений. Зеленский говорил, что их нельзя выполнить, также он заявлял о сложностях с разведением войск. Путин, по его словам, «требовал прекращения огня».





Зеленский также сказал, что планы контрнаступления ВСУ осенью 2023 года оказались «на столе Кремля» до того, как украинское командование начало проводить операцию. Возможно, Зеленский подразумевал осень 2022 года, когда Киев уже разрабатывал планы наступления на юге, которое началось летом 2023-го, отмечает издание «Страна».





Ранее на этой неделе Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ. По словам президента, «юг очень важен», также Украина продолжит «успешную историю в Черном море».