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Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов
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Согласно документу, созданный в 2010 году Западный военный округ расформирован undefined
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Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов

Согласно документу, созданный в 2010 году Западный военный округ расформирован

Президент России Владимир Путин вместо Западного военного округа воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Это следует из его указа. О необходимости восстановить их заявил министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2022 года.


Кроме того, президент включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ.


К Ленинградскому округу будут отнесены Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ (НАО) и Санкт-Петербург. Северный флот также вошел в состав новообразованного округа. 


К Московскому округу отнесены Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, а также Москва.


Ленинградский и Московский военные округа ранее существовали, однако в сентябре 2010 года были объединены в Западный военный округ. 

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#указ #военная служба #владимир путин
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