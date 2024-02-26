Генерал Виктор Соболев объяснил, зачем в России образуют два новых военных округа

Указом президента России Владимира Путина от 26 февраля на смену ЗВО (Западному военному округу) придут воссозданные Московский и Ленинградский округа. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев объяснил смысл подобной реорганизации.





По его словам, создание новых ВО соответствует стратегическим интересам России.





«Один ЗВО не может качественно выполнять все задачи на обширной территории. На северных границах есть потенциальная угроза, кризисная военно-политическая ситуация: Финляндия вступила в НАТО, проводятся крупнейшие учения на границе, они готовятся к войне. Воссоздание Ленинградского военного округа — это необходимое решение для закрытия всего северо-западного стратегического направления. Военные округа должны обеспечивать безопасность на каждом направлении, представляющем угрозу России», — заявил депутат.





По словам Соболева, Московский военный округ может выступать в роли резервного, его части можно будет задействовать на южных стратегических направлениях.





О необходимости восстановления Московского и Ленинградского военных округов министр обороны Сергей Шойгу заявлял еще в 2022 году.