В Кремле назвали «смехотворным» предложенный Украиной формат мирного саммита, в котором не будет участвовать Россия

Задуманный Украиной формат мирного саммита, при котором Россия не будет участвовать в обсуждении плана урегулирования конфликта, странный. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.





Он отметил, что «никаких контактов на эту тему не было», а формат мероприятия является непонятным.





«Мы неоднократно говорили, что по меньшей мере это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьезно и даже смехотворно», — сказал Песков РБК.





25 февраля Зеленский анонсировал первый саммит по своей «формуле мира» в Швейцарии. По его задумке, Россию могут пригласить, но не для обсуждения условий, а для передачи согласованного и утвержденного решения, как это произошло во время заключения зерновой сделки.





Швейцарская встреча будет «инаугурационной», подчеркнул Зеленский. Он также впервые с начала СВО назвал количество погибших украинских военных. По информации президента, за два года конфликта с Россией Украина потеряла 31 тысячу солдат.