Военный суд заочно приговорил актера из «Глухаря» Канахина к пожизненному сроку

Актера Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о государственной измене. Такое решение вынес Второй Западный окружной военный суд, сообщает прокуратура Москвы.





Канахина обвиняют по статье о государственной измене. В заключении прокуратуры сказано, что он уехал из России и в августе 2023 года на Украине присоединился к «Русскому добровольческому корпусу»*.





Отмечается, что в начале 2023 года Канахин принимал участие в боевых действиях против Российской армии в Херсонской области. В марте того же года участвовал в атаке диверсантов на Климовский район Брянской области, а в мае — на Белгородскую область.





Канахина объявили в розыск в марте 2023 года. В ноябре суд в Москве заочно арестовал его.





*Организация признана террористической и запрещена в России.