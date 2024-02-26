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Военный суд заочно приговорил актера из «Глухаря» Канахина к пожизненному сроку
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По данным следствия, он воевал против Российской армии и участвовал в атаках диверсантов undefined
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Военный суд заочно приговорил актера из «Глухаря» Канахина к пожизненному сроку

По данным следствия, он воевал против Российской армии и участвовал в атаках диверсантов

Актера Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о государственной измене. Такое решение вынес Второй Западный окружной военный суд, сообщает прокуратура Москвы.


Канахина обвиняют по статье о государственной измене. В заключении прокуратуры сказано, что он уехал из России и в августе 2023 года на Украине присоединился к «Русскому добровольческому корпусу»*.


Отмечается, что в начале 2023 года Канахин принимал участие в боевых действиях против Российской армии в Херсонской области. В марте того же года участвовал в атаке диверсантов на Климовский район Брянской области, а в мае — на Белгородскую область.


Канахина объявили в розыск в марте 2023 года. В ноябре суд в Москве заочно арестовал его.


*Организация признана террористической и запрещена в России.

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