Венгрия одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четверо не голосовали. Трансляция заседания велась на сайте парламента.





Венгрия стала последней страной в НАТО, одобрившей шведскую заявку. После того как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней страной-союзницей, кто еще этого не сделал. Швеция после ратификации станет 32-м членом НАТО.





Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года. 28 из 30 государств — членов НАТО ратифицировали заявки Хельсинки и Стокгольма на присоединение.





4 апреля 2023 года главы внешнеполитических ведомств стран НАТО передали США документы о приеме Финляндии в военно-политический блок. С этого момента она официально стала 31-м членом альянса. Вступление Финляндии в НАТО приветствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден.