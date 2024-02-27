Умер мэр Саянска Олег Боровский

На 64-м году жизни скоропостижно скончался мэр Саянска Олег Боровский. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Причину смерти он не назвал. Глава региона подчеркнул, что смерть Боровского — «огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области».





Олег Боровский занимал пост почти 10 лет. Он был впервые избран мэром Саянска в сентябре 2014 года. В 2019-м его переизбрали на должность.





В мае 2022-го Боровский отменил обязательное ношение масок на территории муниципалитета, которое действовало из-за ситуации с коронавирусом. Роспотребнадзор Иркутской области тогда вынес мэру предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.





В августе 2023-го мэр Саянска отказался от участия в выборах в заксобрание Приангарья, раскритиковав главу регионального правительства за несправедливую политику распределения средств из регионального бюджета между городами Приангарья.