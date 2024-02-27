Новости
Новости 18+
St
Минобороны сообщило, что в Брянской и Белгородской областях ночью сбили три беспилотника
18+
ВСУ использовали БПЛА самолетного типа, указали в ведомстве undefined
Новости

Минобороны сообщило, что в Брянской и Белгородской областях ночью сбили три беспилотника

ВСУ использовали БПЛА самолетного типа, указали в ведомстве

Ночью над Белгородской и Брянской областями силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника. Об этом сообщили представители Минобороны. 


В военном ведомстве отметили, что два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области. О пострадавших или разрушениях заявлено не было. 


Оба региона регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).


13 февраля Минобороны отчитались об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотников над территорией Белгородской области, а также одного — над Брянской областью.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#брянская область #белгородская область #пво #бпла
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии