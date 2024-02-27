Минобороны сообщило, что в Брянской и Белгородской областях ночью сбили три беспилотника

Ночью над Белгородской и Брянской областями силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника. Об этом сообщили представители Минобороны.





В военном ведомстве отметили, что два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области. О пострадавших или разрушениях заявлено не было.





Оба региона регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).





13 февраля Минобороны отчитались об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотников над территорией Белгородской области, а также одного — над Брянской областью.