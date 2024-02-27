Суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля, сжегшего Коран в Волгограде

Суд приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля, который в мае 2023 года сжег Коран в Волгограде. Такое решение вынес Висаитовский районный суд Грозного, сообщает РИА Новости.





Журавеля обвиняли по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих, потерпевшими проходили 13 имамов грозненских мечетей.





Сначала Журавеля просили приговорить к шести годам и 11 месяцам колонии, но позже прокурор запросил для него три года и шесть месяцев. Он признал свою вину частично.





Жителя Волгограда задержали в мае 2023 года после того, как он сжег Коран на фоне местной мечети. По версии следствия, он записал ролик по заданию украинских спецслужб.