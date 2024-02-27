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Суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля, сжегшего Коран в Волгограде
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Потерпевшими по делу были 13 имамов undefined
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Суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля, сжегшего Коран в Волгограде

Потерпевшими по делу были 13 имамов

Суд приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля, который в мае 2023 года сжег Коран в Волгограде. Такое решение вынес Висаитовский районный суд Грозного, сообщает РИА Новости.


Журавеля обвиняли по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих, потерпевшими проходили 13 имамов грозненских мечетей.


Сначала Журавеля просили приговорить к шести годам и 11 месяцам колонии, но позже прокурор запросил для него три года и шесть месяцев. Он признал свою вину частично. 


Жителя Волгограда задержали в мае 2023 года после того, как он сжег Коран на фоне местной мечети. По версии следствия, он записал ролик по заданию украинских спецслужб.

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#чечня #коран #суд #журавель #религия
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