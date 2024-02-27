В Запорожской области ФСБ предотвратила теракт с применением аналога боевого отравляющего вещества BZ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о предотвращении в Запорожской области теракта с применением аналога запрещенного отравляющего вещества BZ. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.





В ведомстве подчеркнули, что изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США.





В рамках этого дела задержаны трое граждан Украины. Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ: 355 — «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения» и 205 — «Террористический акт».





19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал, что глава ЛНР Леонид Пасечник в декабре 2023 года был отравлен фенольными соединениями, а губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в августе 2022-го — химикатом рицином.