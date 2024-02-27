«Заказной материал»: в ночном клубе Курска ответили на обвинения в проведении «полуголых вечеринок»

В курском ночном клубе «Убежище 13» обвинили в «заказухе» СМИ и ряд Telegram-каналов, утверждающих, что в заведении проводятся развратные «полуголые» вечеринки. В «Убежище 13» заявили Daily Storm, что «если бы это было правдой — нас бы закрыли».





«Вы же прекрасно понимаете, что законодательство для всех едино. Если бы это было правдой — нас бы закрыли по всем вышеперечисленным вопросам, но клуб продолжает работать. Поэтому я считаю, что это чистой воды заказной материал», — сообщил руководитель «Убежища 13».





Он также отверг обвинения, что в помещении, имеющем статус противорадиационного укрытия вместимостью 300 человек, клуб располагается незаконно. «Суд признал, что это наша собственность, и прокуратура подтверждает это, но пытается изъять по надуманным основаниям. Но документальное подтверждение и правда на нашей стороне», — полагает собеседник.





В управлении МВД по Курской области в начале февраля сообщили о рейде в «Убежище 13» после появления в СМИ и Telegram-каналах сообщений о развратных вечеринках.





«Внешне помещение было мало пригодным для того, чтобы там проходили увеселительные мероприятия. В заведении помимо полной антисанитарии не предусмотрены меры безопасности, в том числе пожарной. Отсутствуют окна и выходы для эвакуации»,— указывали в ведомстве.





Также в сообщении говорилось, что правоохранители доставили в отдел полиции посетителя, находящегося в клубе в состоянии наркотического опьянения. За употребление запрещенных веществ и за неповиновение законным требованиям представителей власти он привлечен к ответственности, добавили в ведомстве.





В отношении владельца клуба в МВД обещали провести проверку на предмет законности организации работы заведения. При этом в пресс-службе ведомства заявили Daily Storm, что в клубе «во время проверок голых не было».