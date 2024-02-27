В Госдуме попросили Мишустина вернуть льготы ветеранам СВО и многодетным семьям при подведении электричества к земельным участкам

В обращении (есть у Daily Storm) к премьеру Мишустину говорится, что бесплатное предоставление многодетным семьям и участникам спецоперации земельных участков — эффективная мера, но зачастую там не подключены необходимые инженерные коммуникации.





При этом, как отмечают парламентарии, с 1 июля 2023 года стоимость подключения индивидуального дома к электросетям по льготному тарифу выросла с 550 рублей до 15 тысяч рублей. По данным Росстата, в 2023-м 37,7% многодетных семей относились к малоимущим: для них 15 тысяч рублей — значительная сумма, указали депутаты.





Для решения проблемы Лантратова и Миронов предлагают вернуть льготный тариф за подключение к электроэнергии — 550 рублей за 15 кВт. Также они просят представить позицию правительства Российской Федерации по этому вопросу.