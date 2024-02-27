Суд в России заочно арестовал экс-депутата Дмитрия Гудкова по делу о фейках об армии

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова (признан Минюстом РФ иноагентом), его также объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба суда.





Гудкову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» частью 2 статьи 207.3 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об армии и действиях госорганов России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.





Поводом для ареста стали видеоролики политика в YouTube, «содержащие заведомо ложную информацию под видом достоверных сведений об использовании ВС РФ», уточняет пресс-служба суда.





Дмитрий Гудков покинул Россию в 2021 году — после возбуждения в отношении его тети Ирины Ермиловой уголовного дела и проведения обысков у Гудковых, их родственников и соратников.