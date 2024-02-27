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Суд в России заочно арестовал экс-депутата Дмитрия Гудкова по делу о фейках об армии
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Ему грозит от пяти до десяти лет колонии undefined
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Суд в России заочно арестовал экс-депутата Дмитрия Гудкова по делу о фейках об армии

Ему грозит от пяти до десяти лет колонии

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова (признан Минюстом РФ иноагентом), его также объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба суда.


Гудкову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» частью 2 статьи 207.3 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об армии и действиях госорганов России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. 


Поводом для ареста стали видеоролики политика в YouTube, «содержащие заведомо ложную информацию под видом достоверных сведений об использовании ВС РФ», уточняет пресс-служба суда.


Дмитрий Гудков покинул Россию в 2021 году — после возбуждения в отношении его тети Ирины Ермиловой уголовного дела и проведения обысков у Гудковых, их родственников и соратников.

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#дмитрий гудков #фейки об армии #заочный арест
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