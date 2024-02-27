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Шойгу заявил, что ВСУ с начала СВО потеряли более 444 тысяч военнослужащих
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По его словам, сейчас каждый день потери украинской армии превышают 800 человек undefined
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Шойгу заявил, что ВСУ с начала СВО потеряли более 444 тысяч военнослужащих

По его словам, сейчас каждый день потери украинской армии превышают 800 человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились свыше 444 тысяч военнослужащих с начала СВО. 


По его словам, ВСУ ежедневно теряют более 800 военных и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного, а положение украинской армии говорит о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России. 


25 февраля президент Владимир Зеленский сообщал, что за два года конфликта с Россией Украина потеряла 31 тысячу солдат.


Информацию о потерях ВС РФ Минобороны в последний раз озвучивало в сентябре 2022 года. Тогда было заявлено о гибели 5937 человек с начала военной операции.

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