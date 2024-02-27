Шойгу заявил, что ВСУ с начала СВО потеряли более 444 тысяч военнослужащих

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились свыше 444 тысяч военнослужащих с начала СВО.





По его словам, ВСУ ежедневно теряют более 800 военных и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного, а положение украинской армии говорит о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России.





25 февраля президент Владимир Зеленский сообщал, что за два года конфликта с Россией Украина потеряла 31 тысячу солдат.





Информацию о потерях ВС РФ Минобороны в последний раз озвучивало в сентябре 2022 года. Тогда было заявлено о гибели 5937 человек с начала военной операции.