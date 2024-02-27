Не депутат и не член КПРФ, а еще его критиковал Навальный: что известно о пассажире, которого сняли с рейса «Победы» в Барнауле

СМИ сообщили, что депутат Алтайского законодательного собрания от КПРФ Артак Махсудян устроил дебош на борту самолета компании «Победа», направлявшегося из Барнаула в Москву. Позже выяснилось, что Махсудян — бывший парламентарий и уже не член КПРФ. Когда он бы депутатом, его критиковал политик Алексей Навальный*.





В Алтайском заксобрании Daily Storm уточнили, что Махсудян был депутатом прошлого созыва, с 2011-го по 2016 год.





В алтайском краевом отделении КПРФ тоже заявили, что политик больше не входит в партию: «Он у нас давно уже не депутат [от КПРФ], он еще при Сафронове [Виталий Сафронов, один из основателей краевого отделения КПРФ, умер в 2023 году] был депутатом».





В 2015 году, когда Артак Махсудян был депутатом от КПРФ в Алтайском законодательном собрании, Алексей Навальный обвинил его в сокрытии доходов за 2014 год.





27 февраля СМИ написали, что Артак Махсудян на борту не смог пристегнуться из-за своего крупного телосложения, а на просьбу стюардесс пересесть на место с подходящим ремнем безопасности устроил дебош и угрожал экипажу. Позднее в Telegram-каналах появилась информация: в отделении полиции Махсудян объяснил, что сорвался на бортпроводниц из-за переживаний на фоне онкологического заболевания.





По информации изданий, на политика составили административный протокол о хулиганстве.





Махсудян родился в 1961 году в Армении. Отучился на инженера-механика в Алтайском государственном техническом университете. Был предпринимателем, руководил компанией «Золотая Колывань». В конце 2011 года его избрали депутатом Алтайского заксобрания по краевому партийному списку КПРФ.









*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.