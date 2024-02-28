Президент Владимир Путин простился с главой Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, умершим на 81-м году жизни. Глава государства почтил память покойного, возложив цветы к гробу, и выразил соболезнования его родным, сказано на официальном сайте пресс-службы Кремля.
Церемония проходит в среду в Колонном зале Дома союзов в Москве. Путин, прощаясь с главой Верховного суда, задержался у гроба, затем перекрестился. После президент подошел к жене и дочери председателя суда и пообщался с ними около 10 минут. На прощание Путин обнял родственников Лебедева, передает ТАСС.
Церемонию прощания с Лебедевым посетил и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Корреспондент Daily Storm также заметил на церемонии главу Сбербанка Германа Грефа и уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Вячеслав Лебедев умер 23 февраля из-за тяжелой болезни. Он был председателем Верховного суда с 1991 года (в 1989–1991-е — главой Верховного суда РСФСР), работал в судебной системе с 1970 года.