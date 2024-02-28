Надеждин, Явлинский и Дунцова рассказали, планируют ли они проститься с Навальным

Представители Бориса Надеждина, Григория Явлинского, а также Екатерина Дунцова рассказали Daily Storm, планируют ли они участвовать в церемонии прощания с Алексеем Навальным. Похороны политика пройдут 1 марта в Москве.





Экс-кандидат в президенты Надеждин собирается прийти на церемонию прощания. «Конечно, собирается [попрощаться с Навальным]», — сообщил пресс-секретарь Надеждина Павел Бурлаков.





Представитель Явлинского Игорь Яковлев сказал: «Участие в траурных мероприятиях — не политическая акция, а личное дело каждого. Не думаю, что это хороший повод для спекуляций в СМИ».





Daily Storm также спросил, готовы ли в «Яблоке» помочь с организацией отпевания Навального. «Что касается отпевания, то оно обычно проходит в церквях, то есть вопрос не по адресу», — ответил пресс-секретарь Явлинского.





Григорий Явлинский — основатель партии «Яблоко». Навального в 2007 году исключили из партии за национализм, в 2004-2007 годах он был заместителем председателя московского отделения «Яблока».





Политик и журналист Екатерина Дунцова сообщила, что пока не может точно сказать, посетит ли она церемонию прощания: «Я пока не готова сказать, потому что не знаю дату [церемонии], и где я буду в этот день». Когда Дунцова давала комментарий Daily Storm, не было известно, где и в какой день пройдут похороны политика — соратники Навального говорили, что у них не получается найти зал для прощания.





28 февраля бывший пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (Минюст России признал ее иностранным агентом) сообщила, что отпевание политика состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Москве 1 марта в 14:00, похороны пройдут в тот же день на Борисовском кладбище.