Навального похоронят 1 марта на Борисовском кладбище в Москве

Отпевание оппозиционера Алексея Навального пройдет 1 марта в храме Иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино. Похоронят политика на Борисовском кладбище в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом) на своей странице в X (бывшем Twitter).





Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества.





Вдова политика Юлия пообещала «продолжить дело» мужа и опубликовать обстоятельства его смерти. Она также призвала сторонников Навального не сдаваться.





Настоятель Свято-Ильинской церкви в Новом Залесье на Украине отец Павел 27 февраля заявил Daily Storm, что при необходимости готов отпеть Навального. Новое Залесье — село в Киевской области, где проживали родные Навального по отцовской линии после эвакуации из Чернобыльской зоны.





Изначально отец будущего политика с семьей проживал в селе Залесье, которое тогда относилось к Чернобыльскому району (сейчас Иванковскому). После аварии на АЭС местных жителей переселили в село Новое Залесье Бородянского района.





Священник РПЦ и блогер Павел Островский также говорил Daily Storm, что может отпеть Навального. Он сказал, что «любой священник, если к нему обратятся с просьбой отпеть православного христианина, не имеет даже права отказать».