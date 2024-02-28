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Российские войска взяли под контроль село Петровское под Авдеевкой
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ВС РФ заняли более выгодные рубежи undefined
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Российские войска взяли под контроль село Петровское под Авдеевкой

ВС РФ заняли более выгодные рубежи

Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль село Петровское на Авдеевском направлении и заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны РФ.


Войска также отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское в ДНР, сказано в сообщении ведомства.


26 февраля Министерство обороны России заявило о взятии поселка Ласточкино на Авдеевском направлении, за четыре дня до этого — об установлении контроля над селом Победа на Донецком направлении.

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