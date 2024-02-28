В Российском Красном Кресте прокомментировали обвинения в «издевательствах» над украинскими военнопленными

В Российском Красном Кресте (РКК) прокомментировали обвинения их сотрудников в «издевательствах» над украинскими военнопленными и посещении зоны СВО. Правозащитники заявили, что у них нет мандата на посещения военнопленных.





Признанное нежелательной организацией в России СМИ писало, что сотрудники РКК ездили в зону СВО.





Побывавший в российском плену украинский доброволец заявил изданию, что правозащитники из Креста якобы навещали военнопленных Украины, смеялись над ними и обзывали их «всякими нехорошими словами».





«РКК является партнером Международного комитета Красного Креста (МККК) в Российской Федерации. Мы тесно сотрудничаем с коллегами, помогая людям, бежавшим от военных действий, и предоставляя ответы тем, у кого нет новостей о пропавших без вести родственниках. Однако что касается посещений военнопленных, на эту деятельность мандат есть только у МККК. РКК не участвует в какой-либо деятельности, связанной с посещением военнопленных», — ответили Daily Storm в пресс-службе Российского Красного Креста.





У правозащитной организации также «нет достоверных указаний на то, что нарушения, о которых сообщалось в последнее время, были совершены членами движения».