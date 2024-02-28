Украинские военные засняли НЛО и предложили «протаранить» его своим дроном

Военные 406-го батальона ВСУ сняли на видео неопознанный летающий объект. Кадры опубликовал 24 февраля Telegram-канал frontier_conflict, через несколько дней на публикацию обратила внимание газета Daily Mail.
НЛО снят беспилотником DJI Mavic 3T. На 17-секундном видео украинские военные пытаются понять, что за объект находится в небе, кто-то предлагает «протаранить» НЛО дроном. Запись сопровождается нецензурными комментариями.
Размеры и форма объекта неизвестны. Сам беспилотник находился на высоте более 150 метров над уровнем моря. То, что увидели военные, может быть фата-морганой — оптическим явлением, при котором отдаленные объекты видны с искажениями, указывает Daily Mail. Этот мираж возникает из-за того, что лучи света изгибаются, когда проходят через слои воздуха с разной температурой.
Фату-моргану нередко запечатлевают на воде. Как пишет Daily Mail, локация, где батальон ВСУ заснял объект, также неизвестна. Издание отмечает, что мираж обычно быстро меняется, но на видео воздушный объект неподвижен.
Представитель компании — производителя дрона уточнил газете, что оптическое явление могло появиться из-за ошибки оборудования беспилотника. Соответствующее уведомление виднелось в верхнем левом углу камеры.
Это не первый случай с НЛО на Украине. В 2022 году специалисты Главной астрономической обсерватории опубликовали препринт научной работы, в котором рассказали о «значительном количестве объектов неизвестной природы». Они разделили НЛО на яркие, излучающие свет космические объекты, и более темные «фантомы», способные летать со скоростью примерно 53 тысячи километров в час. Национальная академия наук Украины раскритиковала астрономов, назвав их работу ненаучной.