Украинские военные засняли НЛО и предложили «протаранить» его своим дроном

Военные 406-го батальона ВСУ сняли на видео неопознанный летающий объект. Кадры опубликовал 24 февраля Telegram-канал frontier_conflict, через несколько дней на публикацию обратила внимание газета Daily Mail.





НЛО снят беспилотником DJI Mavic 3T. На 17-секундном видео украинские военные пытаются понять, что за объект находится в небе, кто-то предлагает «протаранить» НЛО дроном. Запись сопровождается нецензурными комментариями.





Размеры и форма объекта неизвестны. Сам беспилотник находился на высоте более 150 метров над уровнем моря. То, что увидели военные, может быть фата-морганой — оптическим явлением, при котором отдаленные объекты видны с искажениями, указывает Daily Mail. Этот мираж возникает из-за того, что лучи света изгибаются, когда проходят через слои воздуха с разной температурой.





Фату-моргану нередко запечатлевают на воде. Как пишет Daily Mail, локация, где батальон ВСУ заснял объект, также неизвестна. Издание отмечает, что мираж обычно быстро меняется, но на видео воздушный объект неподвижен.