Приднестровье попросило Россию о помощи из-за «экономической войны» Молдавии

Депутаты всех уровней непризнанного Приднестровья 28 февраля попросили Госдуму и Совет Федерации России о помощи в связи с действиями Молдавии. Соответствующая декларация принята на съезде в Тирасполе.





Приднестровские депутаты обратились к российским парламентариям «в условиях усиления давления Молдавии с учетом факта постоянного проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», сказано в декларации.





В документе указывается, что Молдавия «фактически развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета». Кишиневские власти, в частности, стремятся разрушить систему здравоохранения непризнанной республики, блокируя поставки лекарств и медоборудования. Также принят закон о сепаратизме, «создавший предпосылки для уголовного преследования буквально каждого гражданина Приднестровья».





На сегодняшнем съезде депутаты также обратились к генсеку ООН с просьбой «пресечь нарушение Молдавией прав и свобод граждан Приднестровья и не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряженности», к Европарламенту — с призывом «приложить усилия для предотвращения давления Молдавии и нарушения прав и свобод приднестровцев». Обращения направлены и в другие международные институты.





В январе 2024 года Молдавия отменила таможенные льготы для приднестровских компаний. Глава Минэкономразвития Приднестровья Сергей Оболоник сообщил на сегодняшнем съезде, что за первый месяц объем таможенных платежей сократился на 18%, акцизный сбор — на 31%. Общий объем потери экономики непризнанной республики оценивается в 100 миллионов долларов, или около 10% от ее ВВП. Кроме того, в 2023 году в Уголовный кодекс Молдавии введены поправки о сепаратизме, предусматривающие длительное лишение свободы.





Тирасполь ввел ответные ограничения. В частности, фермеров из приграничных молдавских сел обязали проходить таможенные процедуры, в том числе сертифицировать свои товары для ввоза в Приднестровье, экспорта и реэкспорта. Молдавские автовладельцы должны платить дорожный сбор в приднестровский бюджет.





Молдавские власти отвергают обвинения в давлении на Приднестровье. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян утверждал, что у Кишинева «нет планов военного захвата или принуждения региона войти в состав Молдовы, а единственным решением является полная реинтеграция региона».