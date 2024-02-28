Bild рассказал о западных военных на Украине

Небольшое число западных военных находится на Украине, они помогают с настройкой программного обеспечения иностранного высокотехнологичного оружия, такого как средства ПВО и крылатые ракеты. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники. Издание отмечает, что в рядах ВСУ уже воюет много бывших военных французского Иностранного легиона.





Маловероятно, что Запад развернет полноценную военную миссию на Украине, сказал газете дипломат из Центральной Европы. На вопрос, будут ли страны региона, например Польша или прибалтийские государства, рассматривать возможность размещения наземных войск на Украине, он ответил, что ни одна из них не отправит свои силы на эту территорию, пока там «бушует» конфликт.





Старший научный сотрудник Финского института международных отношений Эдвард Хантер Кристи сказал, что войска НАТО на Украине не будут «синонимом» немедленного конфликта с Россией. Эксперт перечислил три «принципиальных варианта» миссии НАТО:





мягкий — относится к «подготовке, обслуживанию, логистике и медицине» солдат Североатлантического альянса для ВСУ;





средний — размещаются боеготовые подразделения, которые будут развернуты только в случае прорыва украинской обороны в заранее определенных местах;





жесткий — западные военные непосредственно участвуют в боях.





На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку западных войск на Украину. Он добавил, что союзники намерены сделать все необходимое, чтобы Москва не могла одержать победу в конфликте с Киевом. Позже министр обороны Франции Себастьян Лекорню позже объяснил, что заявленная Макроном отправка войск не означает участия в боях против России.





Многие западные страны, в том числе США, Германия и Польша, также отвергли идею отправки своих военных на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что если войска стран НАТО появятся на территории Украины, конфликт России и альянса неизбежен.