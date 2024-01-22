Группа московских комсомольцев обвинила КПРФ в предательстве идей коммунизма

Группа комсомольцев Советского районного отделения КПРФ в Москве 14 января вышла из Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) России. В своем прощальном заявлении активисты обвинили партию в предательстве идей коммунизма и «соглашательстве с капиталистическим режимом». В столичном горкоме ЛКСМ Daily Storm объяснили, что подобное заявление не нашло поддержки у остальных комсомольцев.





«После поддержки российского империализма КПРФ перешла к открытой лести к существующему режиму. С течением времени КПРФ полностью утратила свою оппозиционность, а с этим партия теряет и свои кадры, которые в дальнейшем начинают испытывать ненависть к любой политической деятельности», — гласит документ, который выложили «отколовшиеся» в Сеть.





Экс-комсомольцы также упрекнули руководство КПРФ в сексизме и отказе поддержать бывшего секретаря московского горкома Валерия Рашкина во время громкого дела об убийстве лося. Еще одним поводом послужила щепетильная ситуация: якобы некий секретарь МГК КПРФ поступил неподобающе с неназванной сотрудницей ячейки.





«Как оказалось, секретарь еще в 2021 году приметил нашего товарища и решил привлечь в партию, а после принять на работу. То есть около двух лет общался с данной девушкой и всячески пытался отвести от ее нынешнего окружения. Воспользовавшись ее подорванным психологическим состоянием, в которое по большей части ее и вогнал, (он) использовал ситуацию и совершил действие насильственного характера», — утверждают авторы заявления.