Группа московских комсомольцев обвинила КПРФ в предательстве идей коммунизма

Группа комсомольцев Советского районного отделения КПРФ в Москве 14 января вышла из Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) России. В своем прощальном заявлении активисты обвинили партию в предательстве идей коммунизма и «соглашательстве с капиталистическим режимом». В столичном горкоме ЛКСМ Daily Storm объяснили, что подобное заявление не нашло поддержки у остальных комсомольцев.
«После поддержки российского империализма КПРФ перешла к открытой лести к существующему режиму. С течением времени КПРФ полностью утратила свою оппозиционность, а с этим партия теряет и свои кадры, которые в дальнейшем начинают испытывать ненависть к любой политической деятельности», — гласит документ, который выложили «отколовшиеся» в Сеть.
Экс-комсомольцы также упрекнули руководство КПРФ в сексизме и отказе поддержать бывшего секретаря московского горкома Валерия Рашкина во время громкого дела об убийстве лося. Еще одним поводом послужила щепетильная ситуация: якобы некий секретарь МГК КПРФ поступил неподобающе с неназванной сотрудницей ячейки.
«Как оказалось, секретарь еще в 2021 году приметил нашего товарища и решил привлечь в партию, а после принять на работу. То есть около двух лет общался с данной девушкой и всячески пытался отвести от ее нынешнего окружения. Воспользовавшись ее подорванным психологическим состоянием, в которое по большей части ее и вогнал, (он) использовал ситуацию и совершил действие насильственного характера», — утверждают авторы заявления.
Первый секретарь МГК ЛКСМ РФ Дарья Багина не стала называть Daily Storm имена раскольников. Она рассказала, что заявление подала группа из шести-семи друзей, его приняли на собрании районной ячейки, а затем обсудили в горкоме. При этом группа подписантов не явилась на обсуждение, добавила Багина.
«У нас нет ничего другого, кроме как утвердить это решение, потому что выход из членства добровольный. <...> Данное заявление не нашло поддержки у актива. Возникло понимание, что оно написано на эмоциях и личных причинах, в том числе выгорания на фоне политических событий. В обвинениях все в кашу, ошибки фактические и идеологические, много отдельных ссылок. Все, кто прочел, испытали отторжение от содержания, поэтому заявление не нашло поддержки», — заявила первый секретарь московского ЛКСМ.
Багина также сообщила, что один из заявителей на днях уже попросился обратно в организацию. По ее словам, юноша вышел из ЛКСМ «за компанию» с друзьями, а потом только вчитался в документ, под которым подписался. Поэтому сегодня вчерашний мятежник написал заявление, в котором покаялся и попросил снова принять его в ряды комсомола.
Судьба остальных участников фронды не сильно волнует горком, но и зла на них в организации не держат.
«Силком никого тянуть обратно не будем. Много личных моментов. Понимаем, что люди решили так уйти. Единственное — жаль, что не стали обращаться на уровень выше и проговаривать с нами суть своих претензий», — подытожила Багина.