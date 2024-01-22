Кандидат в президенты Харитонов призвал вернуть Санкт-Петербургу и Волгограду советские названия

Кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов пообещал в случае своего избрания переименовать Санкт-Петербург в Ленинград, а Волгоград — в Сталинград. Об этом политик сообщил журналистам на пресс-завтраке в московском ресторане «Аврора».





«Завтра меня изберете — послезавтра подниму вопрос, и решим. Знаю хорошо, в Волгограде областной парламент вроде готов к проведению референдума, но пока нерешительно. Что касается Волгограда и Сталинграда — без разговоров должно быть возвращено название, там окончательно был переломан хребет фашистской гидре. <...> По большому счету надо вынести на референдум. Может быть, не только жители Ленинградской области или Санкт-Петербурга [захотят переименовать города]», — заявил Харитонов.





Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин поддержал сопартийца и напомнил, что еще 15 лет назад волгоградские активисты собрали несколько сотен тысяч подписей за переименование города.





«Ленинград и Сталинград — это действительно общероссийские и мировые святыни подвига народа. Надо широко рассматривать и обсуждать», — сказал Афонин.





В январе 2023 года общероссийская общественная организация «Офицеры России» попросила зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова вернуть Волгограду название Сталинград. Весной председатель волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков анонсировал проведение опроса о возможном референдуме по переименованию города. Однако в июне он объявил, что опрос поставлен на паузу из-за неоднозначных мнений горожан.