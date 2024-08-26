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Семьи погибших сотрудников волгоградской ИК-19 получат по одному миллиону рублей
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Пострадавшим продолжает оказываться необходимая медицинская помощь undefined
Новости

Семьи погибших сотрудников волгоградской ИК-19 получат по одному миллиону рублей

Пострадавшим продолжает оказываться необходимая медицинская помощь

Семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников УФСИН по Волгоградской области выплатят материальную помощь в размере одного миллиона рублей, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

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Губернатор 26 августа провел заседание оперативного штаба. На нем он поставил задачи по оказанию помощи семьям погибших сотрудников ФСИН.

Бочаров также уточнил, что пострадавшим при захвате заложников в исправительной колонии продолжает оказываться вся необходимая помощь в лечебных учреждениях региона.

Группа заключенных колонии №19 в Волгоградской области 23 августа захватила заложников. Через несколько часов снайперы ликвидировали четверых преступников, заложники были освобождены.

В результате захвата четверо сотрудников колонии погибли, еще четверо пострадали. Из них двое по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, уточняет ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

#волгоградская область #захват заложников #выплаты
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