Семьи погибших сотрудников волгоградской ИК-19 получат по одному миллиону рублей

Семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников УФСИН по Волгоградской области выплатят материальную помощь в размере одного миллиона рублей, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Губернатор 26 августа провел заседание оперативного штаба. На нем он поставил задачи по оказанию помощи семьям погибших сотрудников ФСИН.
Бочаров также уточнил, что пострадавшим при захвате заложников в исправительной колонии продолжает оказываться вся необходимая помощь в лечебных учреждениях региона.
Группа заключенных колонии №19 в Волгоградской области 23 августа захватила заложников. Через несколько часов снайперы ликвидировали четверых преступников, заложники были освобождены.
В результате захвата четверо сотрудников колонии погибли, еще четверо пострадали. Из них двое по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, уточняет ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения региона.