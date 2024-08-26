В российско-французский комитет в поддержку Дурова войдут «здравомыслящие политики», заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сказал, что в российско-французский комитет в поддержку Павла Дурова войдут «здравомыслящие политики». Ранее о создании такого объединения Слуцкий заявил в своем Telegram-канале.





«До определенного момента раскрывать имена возможных участников комитета не будем. Но можно сказать, что это здравомыслящие политики, с которыми мы в контакте не первый год. Эти люди не боятся говорить правду и отстаивать истинные ценности по соблюдению прав человека и свободы слова. Будем работать», — объяснил Daily Storm председатель ЛДПР.





По словам Слуцкого, комитет начнет действовать, если Дурова не освободят из-под стражи в течение 48 часов. Именно после этого срока создатель Telegram должен выйти на свободу, согласно французскому законодательству.





Ранее Леонид Слуцкий писал, что планирует в ближайшее время переговорить с руководительницей партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по поводу судьбы Дурова.