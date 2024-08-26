Гендиректор высотки Volga-Sky сообщил, что люди вернулись домой после атаки БПЛА

Беспилотный летательный аппарат атаковал жилой дом в Волжском районе Саратова около 06:00 26 августа. В результате взрыва были повреждены квартиры на верхних этажах. Как рассказал Daily Storm генеральный директор управляющей компании Volga-Sky Юрий Жоржолиани, пострадало лишь несколько квартир.





«Сейчас жители спокойны, дом полностью эксплуатируется, все восстановлено. Разрушены только шесть квартир, на 27-м, 28-м и 29-м этажах, куда попал снаряд, эти квартиры локализованы. Весь дом продолжает пользоваться всеми коммунальными услугами», — заявил он.





Когда будет решен вопрос восстановления разрушенных помещений, руководитель управляющей компании не знает. Известно лишь то, что он будет обсуждаться на уровне городской власти.





«Пока неизвестно, сколько на это потребуется времени, потому что на сегодняшний момент МЧС разбирает только завалы, детали вопроса восстановления будет решать специализированная компания, после того как можно будет подойти к фасаду дома. Пока подойти туда нельзя, на высоту примерно 65 метров. Это высоко», — поделился своим мнением с Daily Storm Жоржолиани.





По его словам, сотрудники МЧС расчищают разрушенные квартиры от завалов. Насчет компенсаций жителям высотки тоже пока ничего не известно, их должна предоставить администрация города.





«Пострадавшим остается ждать только решения города, другого варианта нет, пока там работает МЧС», — сказал Жоржолиани.





Он заверил, что все внутренние системы безопасности сработали штатно.





«Дом полностью обеспечен автоматизированной системой пожаротушения со всем оповещением внутри, на каждом из 36 этажей. Она сама включает воду, орошение, сама оповещает всех жильцов о необходимости покинуть здание. По полной программе в тот момент все сработало и залило все этажи, которые были повреждены в результате взрыва», — прокомментировал гендиректор управляющей компании.





Автоматически отключились все лифты в здании, так как граждане в момент ЧС не имеют права ими пользоваться и могут передвигаться только по лестницам.





При этом Жоржолиани не смог прокомментировать информацию о неработающей системе оповещения об обстрелах. По его словам, ни один жилой дом в РФ не оборудован системой внешнего оповещения. Этим занимается МЧС России, его сотрудники устанавливают воздушные сирены на столбах, а не на жилых домах.





Ранее житель высотки Volga Sky поделился с Daily Storm, что в момент прилета дрона в дом в округе не работала система оповещения.





«Никакой сирены я не слышал, не было никаких предупреждений. В районе шести был первый хлопок, в 06:30 услышали уже взрыв и то, как осколки упали. Собрались быстро, вышли, а там уже дыра в доме. У нас на третьем этаже ничего не разрушено, быстро получилось выйти. Сразу Росгвардия там стояла, скорая позже приехала, через минут 40 где-то. У нас никто не пострадал. Мы пытались в чате позже переписываться, никто не отвечает, все напутано. Когда вернуться можно будет, никто не говорит, никакой информации до сих пор нет», — рассказал он.





В результате атаки БПЛА госпитализировали женщину в тяжелом состоянии, ее квартира разрушена полностью. Остальным жителям дома первую помощь оказали на месте.