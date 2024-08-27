В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены пять человек

Он также заявил, что въезд в село Вязовое Краснояружского района запрещен. По его словам, жители этого села в скором времени получат выплаты в размере 15 тысяч рублей. По селу Колотиловка, въезд в которое был запрещен ранее, эта выплата осуществляется, подчеркнул глава региона.