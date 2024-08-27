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В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены пять человек
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Власти закрыли въезд в еще одно село undefined
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В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены пять человек

Власти закрыли въезд в еще одно село

В результате атак ВСУ в Белгородской области ранены пять человек. Мужчина и женщина получили сотрясение мозга вследствие атаки дрона в селе Репяховка.

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Еще три женщины пострадали из-за попадания дрона-камикадзе в частный дом в селе Косилово. Они получили различные осколочные ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он также заявил, что въезд в село Вязовое Краснояружского района запрещен. По его словам, жители этого села в скором времени получат выплаты в размере 15 тысяч рублей. По селу Колотиловка, въезд в которое был запрещен ранее, эта выплата осуществляется, подчеркнул глава региона.

Оперативный штаб рассмотрит решение по отселению сел Дроновка, Пороз Грайворонского округа, села Старый Хутор Валуйского округа.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили в Курской области еще два населенных пункта: Нижнюю Паровую и Нечаев.

#дроны #белгородская область #гладков
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