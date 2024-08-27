Против двух иностранных журналистов завели уголовные дела за репортажи из Суджи

Ранее телеканал CNN заявил, что его корреспондент Ник Пейтон Уолш, в отношении которого ФСБ также завела уголовное дело, посетил Суджу в Курской области по приглашению украинских властей. Телеканал подчеркнул, что это является защищенной деятельностью для журналистов в соответствии Женевской конвенцией и международным правом.