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Против двух иностранных журналистов завели уголовные дела за репортажи из Суджи
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Всего возбуждено семь аналогичных дел undefined
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Против двух иностранных журналистов завели уголовные дела за репортажи из Суджи

Всего возбуждено семь аналогичных дел

Федеральная служба безопасности возбудила уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы России в отношении немецкого журналиста Николаса Коннолли и украинского корреспондента Натальи Нагорной, сообщает центр общественных связей ФСБ.

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Журналист немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (иноагент) Николас Коннолли и корреспондент украинского телеканала «1+1» Наталья Нагорная снимали репортажи в городе Судже.

В ФСБ отметили, что всего с 17 августа дела за незаконное пересечение границы России возбуждены в отношении семи иностранных журналистов.

Ранее телеканал CNN заявил, что его корреспондент Ник Пейтон Уолш, в отношении которого ФСБ также завела уголовное дело, посетил Суджу в Курской области по приглашению украинских властей. Телеканал подчеркнул, что это является защищенной деятельностью для журналистов в соответствии Женевской конвенцией и международным правом.

#уголовное дело #суджа #журналисты
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