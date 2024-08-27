Правительство Бурятии попросит Минобороны наградить десантника Бато, спасшего 11 срочников в Курской области

Правительство Бурятии попросит Минобороны наградить десантника Бато, который в одиночку вывел 11 срочников из окружения в Курской области. Об этом Daily Storm рассказали в пресс-службе главы региона. Сам бурятский воин был ранен и сейчас находится в госпитале в Москве.





«Правительство Республики Бурятия будет ходатайствовать перед Минобороны России о награждении Бато», — заявили в пресс-службе главы региона.





В середине августа в Сети появились кадры, на которых видно, как улыбающийся десантник подбадривает ребят. «Срочников из окружения вывожу, — говорит Бато. — Пацаны мелкие. Быть добру!» А следом за десантником гуськом идут молодые солдаты.





Бато до СВО был охотником и ориентируется на лесной местности без карт и навигаторов. Именно это, а еще мужество и сила духа помогли мужчине вытащить из окружения ВСУ срочников, подчеркнули в полпредстве Бурятии в Москве.





В тот день Бато получил ранение. Оно не первое для участника СВО. В 2022 году он уже проходил лечение в столице. Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев посетил Бато в госпитале и отметил, что воин быстро идет на поправку. Парламентарий охарактеризовал Бато как скромного и доброго человека с позитивным взглядом на жизнь.





С инициативой наградить участника СВО из Бурятии ранее выступил и председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Увидел, что в сети завирусился ролик, где ваш земляк-бурят вытаскивал новобранцев и делает это душевно и профессионально, — сказал парламентарий. — Я предложил отметить его каким-то образом. Руководитель региона отнесся к идее позитивно, взял ее в работу. Надеюсь, десантник Бато получит достойное внимание со стороны своей родной республики».