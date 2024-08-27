Дуров останется под стражей еще 48 часов

Основатель Telegram Павел Дуров останется под стражей еще на 48 часов в рамках расследования дела о киберпреступлениях. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на парижского прокурора.
По данным агентства, решение о продлении содержания Дурова под стражей было принято 26 августа вечером.
Ранее СМИ писали, что французские следователи после допроса отпустили телохранителя и спутницу Дурова, которых задержали вместе с ним в Париже.
Французские СМИ 24 августа сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в Сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.