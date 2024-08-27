Суд в Москве передал государству имущество экс-депутата Думы Сопчука на 41 миллиард рублей

Замоскворецкий суд обратил в доход государства недвижимость и активы бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука, сообщил центр общественных связей ФСБ.
Государству были переданы 79 объектов имущества и активы на сумму, превышающую 41 миллиард рублей.
В ФСБ установили, что Сопчук в 2006 году в Приморском крае создал золотодобывающую компанию «Терней Золото». При этом он вывел в частную собственность несколько пунктов пропуска через границу России. Сделал он это для получения материальной выгоды.
Чтобы избежать уголовной ответственности, в июле 2021 года Сопчук сбежал в Объединенные Арабские Эмираты.
После прекращения срока депутатских полномочий Сопчука Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по статье об отмывании денег. В данный момент экс-депутат находится в международном розыске.
Ранее сообщалось, что в 2022 году конфискованный у Сопчука комплекс семейного отдыха «Маяк» в Приморье передали всероссийскому детскому центру «Океан». Стоимость «Маяка» оценивалась в 900 миллионов рублей.