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Суд в Москве передал государству имущество экс-депутата Думы Сопчука на 41 миллиард рублей
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Сопчук находится в международном розыске undefined
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Суд в Москве передал государству имущество экс-депутата Думы Сопчука на 41 миллиард рублей

Сопчук находится в международном розыске

Замоскворецкий суд обратил в доход государства недвижимость и активы бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука, сообщил центр общественных связей ФСБ.

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Государству были переданы 79 объектов имущества и активы на сумму, превышающую 41 миллиард рублей.

В ФСБ установили, что Сопчук в 2006 году в Приморском крае создал золотодобывающую компанию «Терней Золото». При этом он вывел в частную собственность несколько пунктов пропуска через границу России. Сделал он это для получения материальной выгоды.

Чтобы избежать уголовной ответственности, в июле 2021 года Сопчук сбежал в Объединенные Арабские Эмираты.

После прекращения срока депутатских полномочий Сопчука Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по статье об отмывании денег. В данный момент экс-депутат находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что в 2022 году конфискованный у Сопчука комплекс семейного отдыха «Маяк» в Приморье передали всероссийскому детскому центру «Океан». Стоимость «Маяка» оценивалась в 900 миллионов рублей.

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