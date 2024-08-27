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Гросси завершил осмотр Курской АЭС
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Далее глава МАГАТЭ намерен посетить Курчатов undefined
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Гросси завершил осмотр Курской АЭС

Далее глава МАГАТЭ намерен посетить Курчатов

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси завершил осмотр Курской АЭС. После осмотра он посетит социальные объекты города Курчатова, передает ТАСС.

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На осмотр действующей Курской АЭС и стройплощадки Курской АЭС-2 глава МАГАТЭ потратил около четырех часов. После этого он посетит в городе Курчатове школу, где ему расскажут о переходе детей на удаленное обучение.

Также Гросси побывает в жилом микрорайоне атомщиков, на главной площади города, в парке «Теплый берег», где, предположительно, пообщается с журналистами.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев в разговоре с Рафаэлем Гросси заявил о провокации на Курской АЭС со стороны Украины. Он попросил главу МАГАТЭ посетить станцию, чтобы оценить риски безопасности.

После того как программа пребывания Гросси в России завершится, он отправится в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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