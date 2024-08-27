Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси завершил осмотр Курской АЭС. После осмотра он посетит социальные объекты города Курчатова, передает ТАСС.
На осмотр действующей Курской АЭС и стройплощадки Курской АЭС-2 глава МАГАТЭ потратил около четырех часов. После этого он посетит в городе Курчатове школу, где ему расскажут о переходе детей на удаленное обучение.
Также Гросси побывает в жилом микрорайоне атомщиков, на главной площади города, в парке «Теплый берег», где, предположительно, пообщается с журналистами.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев в разговоре с Рафаэлем Гросси заявил о провокации на Курской АЭС со стороны Украины. Он попросил главу МАГАТЭ посетить станцию, чтобы оценить риски безопасности.
После того как программа пребывания Гросси в России завершится, он отправится в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.