Почти 50 тысяч жителей Курской области получили финансовую помощь

Финансовую помощь в связи с ситуацией в Курской области уже получили более 49 тысяч человек, сообщили в МЧС.
В ведомстве заявили, что за сутки через портал госуслуг было принято около двух тысяч заявлений на оказание материальной помощи. По 13 тысячам ранее поданным заявлениям выплаты произведены, их общая сумма составила 198 миллионов рублей.
Всего же финансовую помощь — 741 миллион рублей — получили более 49 тысяч человек. Ведомство продолжает проведение мероприятий в рамках правового режима контртеррористической операции (КТО), который действует в Курской области.
Режим КТО также установлен в Белгородской и Брянской областях. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа перешли границу в Курской области с целью захватить территорию.