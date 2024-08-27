Гендиректор МАГАТЭ: Реакторы Курской АЭС уязвимы

Реакторы Курской АЭС не имеют защитной оболочки, и поэтому они уязвимы, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
Гросси назвал особенностью Курской АЭС использование там реакторов типа РБМК. По своей конструкции такие реакторы не имеют защитной оболочки, так называемого контейнмента. Отсутствие защитной оболочки означает, что активная зона реактора находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или дронов.
Глава МАГАТЭ добавил, что Чернобыльскую и Курскую АЭС сравнивать напрямую не совсем правильно. Однако у них реакторы одного типа, а в случае какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации, допустил он.
В том, что касается операционной деятельности, станция функционирует в условиях, близких к нормальным, заявил Гросси.
Глава Международного агентства по атомной энергии посетил Курскую АЭС, чтобы лично оценить обстановку и совместно с российскими коллегами найти какое-то решение сложившейся ситуации.