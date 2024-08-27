Гендиректор МАГАТЭ: Реакторы Курской АЭС уязвимы

Глава МАГАТЭ добавил, что Чернобыльскую и Курскую АЭС сравнивать напрямую не совсем правильно. Однако у них реакторы одного типа, а в случае какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации, допустил он.