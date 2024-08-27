Общественный штаб: Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами прошло успешно

Тестовое голосование, которое проводилось 23 августа, прошло успешно, заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. В нем приняли участие порядка 650 тысяч москвичей.
Система справилась с достаточно высокой нагрузкой и выдержала все стресс-тесты, проведенные разработчиками, отметил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
По его словам, тестовое голосование прошло в штатном режиме. Это позволит обеспечить бесперебойную работу системы электронного голосования в дни выборов.
В Общественном штабе отметили, что жители столицы отвечали на вопрос, нужно ли принять в столице собственный закон об обращении с безнадзорными животными, как в ряде других регионов. Однако ни один из предложенных вариантов ответа не набрал более 50%.
Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев предложил обсудить эту тему на площадке Общественной палаты Москвы. Он отметил, что в составе палаты есть рабочая группа по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных.
Выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино состоятся 6–8 сентября. В дни выборов гражданам будут доступны все способы голосования: онлайн на сайте elec.mos.ru, при помощи терминалов электронного голосования (ТЭГ) или бумажных бюллетеней на участках. Для последнего способа голосования необходимо подать заявку на сайте mos.ru или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября.