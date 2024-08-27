Новости
Новости 18+
St
«Территория будущего. Москва 2030»: урбанистика и инновации на Манежной площади
18+
Здесь рассказывают про «Электронный дом», празднуют 30-летие рунета и угощают камчатскими крабами undefined
Новости

«Территория будущего. Москва 2030»: урбанистика и инновации на Манежной площади

Здесь рассказывают про «Электронный дом», празднуют 30-летие рунета и угощают камчатскими крабами

На Манежной площади стартовал долгожданный фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»! Форум посвящен развитию мегаполисов, урбанистике и инновациям и продлится вплоть до 8 сентября. 


Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

На экспозиции «Цифровые технологии Москвы» гостям рассказывают об интересном проекте «Электронный дом». Это приложение создано для жителей многоквартирных домов. Также посетителей знакомят с плюсами проекта «Электронная медицинская карта», который дает доступ ко всем данным о здоровье.

Площадка на Манежной площади посвящена 30-летию рунета. Ее главная фишка — возможность виртуально прогуляться по ВДНХ!

Выставка технологий проходит на свежем воздухе. Можно одновременно гулять и узнавать что-то новое.

Тех, кто проголодался, ждут уютные шале. В них можно попробовать камчатского краба, гребешки и другие морепродукты. Для гостей проводят кулинарные мастер-классы и гастрономические шоу.

Гости площадки очень впечатлены уведенным. Они узнают много нового о технологиях Москвы. Некоторые приходят с друзьями и родственниками, поэтому тут всегда многолюдно.

Форум-фестиваль проходит с 1 августа по 8 сентября. Все подробности можно узнать на официальном сайте проекта.

#москва2030 #фестиваль #выставка
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...