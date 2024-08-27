«Территория будущего. Москва 2030»: урбанистика и инновации на Манежной площади

На экспозиции «Цифровые технологии Москвы» гостям рассказывают об интересном проекте «Электронный дом». Это приложение создано для жителей многоквартирных домов. Также посетителей знакомят с плюсами проекта «Электронная медицинская карта», который дает доступ ко всем данным о здоровье.