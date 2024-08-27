Глава «Росатома» об угрозе Курской АЭС: Даже немощное взрывное устройство может нанести непоправимый вред

Даже небольшая бомба может нанести огромный вред курской АЭС. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам визита Рафаэля Гросси на атомную станцию.

«Это один из первых наших больших атомных проектов. Создавался в 60-е, запускался в 70-е годы. Там нет мощных защит, фактически реактор находится в обычном здании, в помещении. И даже немощное взрывное устройство может нанести непоправимый вред», — заявил Лихачев.

Также он предупредил, что удар по Курской атомной станции может нанести имиджевый урон всей атомной энергетике, и в МАГАТЭ это понимают.

«У нас есть беспокойство и острая озабоченность, что удар по Курской станции может быть ударом по всей атомной энергетике планеты и уже принесет непоправимый вред в развитии АЭС в целом в мире. Мне кажется, все-таки МАГАТЭ разделило эту точку зрения», — сказал глава «Росатома».

По его словам, МАГАТЭ были предъявлены результаты конкретных атак и не может быть «никакой двусмысленности, кто нанес эти удары». Лихачев добавил, что рядом уже ведется постройка новых современных блоков для АЭС. «Росатом» сделает все, чтобы в этом году провести пуск первого блока курской АЭС-2.

27 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал с визитом на Курскую АЭС. Во время пресс-конференции он заявил, что реакторы Курской АЭС не имеют защитной оболочки, и поэтому они уязвимы. Отсутствие защитной оболочки означает, что активная зона реактора находится в обычном здании и уязвима для ударов артиллерии или дронов.