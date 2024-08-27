Три человека пострадали при обстреле Горловки

Число раненных мирных жителей в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр сообщал, что ранены были только два жителя города в результате обстрела украинскими войсками поселка Победы,
Обстрел произошел в Центрально-Городском районе города, сообщают СМИ. Снаряды попали в частные секторы. Повреждены минимум шесть частных жилых домов и два автомобиля. Одна хозяйственная постройка полностью разрушена.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ с начала суток выпустили семь снарядов по Горловке.
Город Горловка расположен в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.