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Три человека пострадали при обстреле Горловки
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Снаряды попали в частный сектор undefined
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Три человека пострадали при обстреле Горловки

Снаряды попали в частный сектор

Число раненных мирных жителей в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.

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Ранее мэр сообщал, что ранены были только два жителя города в результате обстрела украинскими войсками поселка Победы,

Обстрел произошел в Центрально-Городском районе города, сообщают СМИ. Снаряды попали в частные секторы. Повреждены минимум шесть частных жилых домов и два автомобиля. Одна хозяйственная постройка полностью разрушена.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ с начала суток выпустили семь снарядов по Горловке.

Город Горловка расположен в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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