Суд отказал депутату Вишневскому в снятии статуса иноагента

Депутат городского парламента Борис Вишневский (иноагент) обратился к Минюсту с административным иском об оспаривании статуса иностранного агента. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказал депутату в удовлетворении этого иска, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
На предыдущем заседании по делу представители Вишневского просили направить запрос в Конституционный суд, чтобы тот проверил содержание законодательства об иностранных агентах на соответствие Конституции, сообщает ТАСС.
Его адвокаты считают, что понятия «иностранного влияния», «помощи», «поддержки» и «иных способов поддержки» являются расплывчатыми и позволяют признать иностранным агентом любого человека.
Однако судья Наталья Дугина инициативу обратиться в КС отклонила, посчитав, что для этого нет убедительных доводов. Об этом заявил один из представителей депутата Виталий Исаков.
Депутат Борис Вишневский был внесен в реестр иноагентов 29 марта 2024 года. Если депутат не будет исключен из реестра иноагентов до 11 ноября, по принятому в мае 2024 года закону он должен будет досрочно сложить полномочия.