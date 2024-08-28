В Ростовской области после атаки украинских дронов начался пожар на топливном складе

По его данным, никто не пострадал. В тушении задействованы силы экстренного реагирования, а угроза распространения огня на жилые дома отсутствует, написал Голубев в своем Telegram-канале.





Ранее глава региона сообщал о четырех сбитых украинских дронах около 03:00 (местное время совпадает с мск). Голубев подчеркнул, что пострадавших нет.





Минобороны также подтвердило, что всего за ночь было сбито 12 БПЛА: четыре беспилотника над Ростовской, и восемь — над Воронежской областью.