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В Ростовской области после атаки украинских дронов начался пожар на топливном складе
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В Минобороны подтвердили, что над регионом за ночь сбито четыре беспилотника ВСУ undefined
Новости

В Ростовской области после атаки украинских дронов начался пожар на топливном складе

В Минобороны подтвердили, что над регионом за ночь сбито четыре беспилотника ВСУ

В Каменском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. 

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По его данным, никто не пострадал. В тушении задействованы силы экстренного реагирования, а угроза распространения огня на жилые дома отсутствует, написал Голубев в своем Telegram-канале.


Ранее глава региона сообщал о четырех сбитых украинских дронах около 03:00 (местное время совпадает с мск). Голубев подчеркнул, что пострадавших нет. 


Минобороны также подтвердило, что всего за ночь было сбито 12 БПЛА: четыре беспилотника над Ростовской, и восемь — над Воронежской областью.

#сво #ростовская область #пожар
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