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ФСБ: В Ингушетии задержали шесть человек, готовивших серию нападений на церкви и полицейских
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Подозреваемые являлись приверженцами «запрещенной на территории России международной террористической организации» undefined
Новости

ФСБ: В Ингушетии задержали шесть человек, готовивших серию нападений на церкви и полицейских

Подозреваемые являлись приверженцами «запрещенной на территории России международной террористической организации»

В ФСБ России сообщили о предотвращении серии нападений на сотрудников правоохранительных органов и церкви в Ингушетии. По данным ведомства, были задержаны шестеро местных жителей.

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В Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы уточнили, что в городе Назрань и селе Кантышеве «выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации, вынашивавших намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов». 


По данным ФСБ, задержанными «готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа». 


27 июля стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали боевиков в Дагестане. Злоумышленники планировали взорвать церковь Казанской иконы Божией матери в Каспийске и напасть на сотрудников правоохранительных органов. 

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