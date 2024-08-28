ФСБ: В Ингушетии задержали шесть человек, готовивших серию нападений на церкви и полицейских

В Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы уточнили, что в городе Назрань и селе Кантышеве «выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации, вынашивавших намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов».





По данным ФСБ, задержанными «готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа».





27 июля стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали боевиков в Дагестане. Злоумышленники планировали взорвать церковь Казанской иконы Божией матери в Каспийске и напасть на сотрудников правоохранительных органов.