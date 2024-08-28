Новости
Новости 18+
St
Украинский дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области
18+
На месте инцидента работают спецслужбы undefined
Новости

Украинский дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области

На месте инцидента работают спецслужбы

БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. Обошлось без жертв и возгораний, отметил он.  

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Жертв нет», — написал Соколов в своем Telegram-канале.


Глава области уточнил, что ситуация находится под контролем. На месте происшествия работают глава города Олег Исмаилов и профильные службы.


Ранее об атаке дронов ВСУ сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Каменском районе произошло возгорание на топливном складе. В Минобороны подтвердили, что над регионом за ночь сбито четыре беспилотника.

#беспилотник #сво #кировская область
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...