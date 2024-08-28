Украинский дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области

«Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Жертв нет», — написал Соколов в своем Telegram-канале.





Глава области уточнил, что ситуация находится под контролем. На месте происшествия работают глава города Олег Исмаилов и профильные службы.





Ранее об атаке дронов ВСУ сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Каменском районе произошло возгорание на топливном складе. В Минобороны подтвердили, что над регионом за ночь сбито четыре беспилотника.