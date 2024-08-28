Новости
Новости 18+
St
WSJ: Макрон в 2018-м предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но бизнесмен отказался
18+
За год до их встречи спецслужбы Франции совместно с ОАЭ взломали смартфон миллиардера, утверждает издание undefined
Новости

WSJ: Макрон в 2018-м предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но бизнесмен отказался

За год до их встречи спецслужбы Франции совместно с ОАЭ взломали смартфон миллиардера, утверждает издание

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал предпринимателю и миллиардеру Павлу Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но бизнесмен тогда отказался. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Уточняется, что такое предложение французский президент озвучил на совместном с Дуровым ужине в 2018 году. По словам одного из собеседников газеты, Макрон даже обсуждал вопрос о предоставлении основателю Telegram французского гражданства. 


Источники издания также утверждают, что в 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские шпионы атаковали Дурова в ходе совместной операции с ОАЭ под кодовым названием «Фиолетовая музыка», в результате которой был взломан его iPhone. 


По данным СМИ, французские службы безопасности были крайне обеспокоены использованием Telegram участниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* для вербовки боевиков и планирования атак.


WSJ отмечает, что в течение многих лет компания игнорировала повестки и судебные приказы, отправленные правоохранительными органами, которые накапливались на редко проверяемом электронном адресе компании. Связано ли это с задержанием Дурова, неизвестно.


24 августа стало известно, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в Сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.

#telegram #дуров #франция #задержание дурова #макрон
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...