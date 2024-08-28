WSJ: Макрон в 2018-м предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но бизнесмен отказался

Уточняется, что такое предложение французский президент озвучил на совместном с Дуровым ужине в 2018 году. По словам одного из собеседников газеты, Макрон даже обсуждал вопрос о предоставлении основателю Telegram французского гражданства.





Источники издания также утверждают, что в 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские шпионы атаковали Дурова в ходе совместной операции с ОАЭ под кодовым названием «Фиолетовая музыка», в результате которой был взломан его iPhone.





По данным СМИ, французские службы безопасности были крайне обеспокоены использованием Telegram участниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* для вербовки боевиков и планирования атак.





WSJ отмечает, что в течение многих лет компания игнорировала повестки и судебные приказы, отправленные правоохранительными органами, которые накапливались на редко проверяемом электронном адресе компании. Связано ли это с задержанием Дурова, неизвестно.





24 августа стало известно, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в Сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.