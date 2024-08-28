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Российские военные взяли под контроль Камышевку в ДНР
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Военнослужащие группировки «Центр» за сутки отразили семь контратак штурмовых групп противника, говорится в сводке undefined
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Российские военные взяли под контроль Камышевку в ДНР

Военнослужащие группировки «Центр» за сутки отразили семь контратак штурмовых групп противника, говорится в сводке

Вооруженные силы (ВС РФ) заняли населенный пункт Камышевка в Донецкой народной республике. Об этом отчитались в Минобороны России. 

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Там заверили, что взятие поселка городского типа под контроль Российской армии стало возможным благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр». 


В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ «продолжают продвижение в глубину обороны противника». 


Было нанесено поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка (ДНР), сообщили в Минобороны. 


Ранее сообщалось, что российские военные разгромили группировку ВСУ и взяли под свой контроль поселок Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР, а также населенный пункт Желанное. 

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