Там заверили, что взятие поселка городского типа под контроль Российской армии стало возможным благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».





В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ «продолжают продвижение в глубину обороны противника».





Было нанесено поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка (ДНР), сообщили в Минобороны.





Ранее сообщалось, что российские военные разгромили группировку ВСУ и взяли под свой контроль поселок Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР, а также населенный пункт Желанное.