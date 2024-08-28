«Ъ»: Операторы пытаются ускорить работу YouTube в России

Газета также отмечает, что внедрение решений, которые позволяют обходить блокировку, доходит до десятков случаев.





Издание обнаружило два объявления операторов фиксированного интернета в Северо-Западном федеральном округе, в которых сообщается, что YouTube на их сетях доступен без «дополнительных инструментов». В одном из них указано, что пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские.





Замедление YouTube в России началось в июле. 3 августа YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. После этого абоненты начали разрывать договоры с провайдерами, 135 российских региональных операторов связи обратились с письмом в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой официально разъяснить, что происходит с YouTube.