«Ъ»: Операторы пытаются ускорить работу YouTube в России

Операторы связи пытаются самостоятельно ускорить YouTube: они внедряют решения, которые делают сервис доступным для абонентов, пишет газета «Коммерсантъ». Пока что это законно: применение инструментов обхода замедления не влечет ответственности для операторов.
Газета также отмечает, что внедрение решений, которые позволяют обходить блокировку, доходит до десятков случаев.
Издание обнаружило два объявления операторов фиксированного интернета в Северо-Западном федеральном округе, в которых сообщается, что YouTube на их сетях доступен без «дополнительных инструментов». В одном из них указано, что пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские.
Замедление YouTube в России началось в июле. 3 августа YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. После этого абоненты начали разрывать договоры с провайдерами, 135 российских региональных операторов связи обратились с письмом в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой официально разъяснить, что происходит с YouTube.