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После задержания Дурова с обновлениями Telegram могут возникнуть проблемы
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По словам сотрудника, обстановка в компании сейчас напряженная Коллаж: Daily Storm
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После задержания Дурова с обновлениями Telegram могут возникнуть проблемы

По словам сотрудника, обстановка в компании сейчас напряженная

Коллаж: Daily Storm

Из-за задержания предпринимателя и миллиардера Павла Дурова могут возникнуть проблемы с обновлениями Telegram. Об этом Daily Storm рассказал сотрудник мессенджера на условиях анонимности. 

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«На данный момент процесс формирования обновлений остановлен, ибо аспектами, связанными с утверждением нового функционала, занимался до недавнего времени Павел», — говорит собеседник издания.


По его словам, у него и коллег пока нет понимания, как будет происходить управление мессенджером, если заключение Дурова продлится. Возможно, руководство планирует назначить временного управляющего компанией: «Мы ожидаем более подробной информации, связанной с официальным процессом над Павлом».


Так он описывает обстановку внутри коллектива: «Напряженная, к сожалению, много процессов держится на Паше. Обычно он занимается разработкой плана обновлений, сам тестирует новый функционал и одобряет обновления».


Он отметил, что сотрудникам Telegram, которые не работают с чувствительной информацией, не стоит переживать за свою безопасность, поэтому они могут спокойно передвигаться по всему миру.


24 августа Дурова задержали французские правоохранители, когда он прилетел на частном джете в аэропорт в пригороде Парижа из Баку. Бизнесмена подозревают в соучастии в множестве преступлений. В общей сложности ему может грозить до 20 лет тюрьмы. 

Reuters: Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений

Он до сих пор находится под стражей 26 августа 2024
Dailystorm - Reuters: Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений
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