После задержания Дурова с обновлениями Telegram могут возникнуть проблемы

«На данный момент процесс формирования обновлений остановлен, ибо аспектами, связанными с утверждением нового функционала, занимался до недавнего времени Павел», — говорит собеседник издания.





По его словам, у него и коллег пока нет понимания, как будет происходить управление мессенджером, если заключение Дурова продлится. Возможно, руководство планирует назначить временного управляющего компанией: «Мы ожидаем более подробной информации, связанной с официальным процессом над Павлом».





Так он описывает обстановку внутри коллектива: «Напряженная, к сожалению, много процессов держится на Паше. Обычно он занимается разработкой плана обновлений, сам тестирует новый функционал и одобряет обновления».





Он отметил, что сотрудникам Telegram, которые не работают с чувствительной информацией, не стоит переживать за свою безопасность, поэтому они могут спокойно передвигаться по всему миру.





24 августа Дурова задержали французские правоохранители, когда он прилетел на частном джете в аэропорт в пригороде Парижа из Баку. Бизнесмена подозревают в соучастии в множестве преступлений. В общей сложности ему может грозить до 20 лет тюрьмы.